Минкомсвязь и система "Мир" будут развивать безналичную оплату на госпорталах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ и платежная система "Мир" в рамках ПМЭФ-2019 заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого будут развивать на государственных порталах безналичную оплату. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Документ подписали заместитель главы Минкомсвязи РФ Максим Паршин и председатель правления, генеральный директор платежной системы "Мир" Владимир Комлев. Соглашение предусматривает долгосрочное сотрудничество, направленное на повышение эффективного и выгодного использования национальных платежно-сервисных инструментов. Стороны намерены принять активное участие в создании и развитии совместных программ стимулирования безналичных платежей", - отмечается в сообщении.

Первым этапом будет отмена банковской комиссии при оплате штрафов ГИБДД на портале госуслуг картами "Мир". "За 2018 год россияне оплатили более 19 млн штрафов через портал на общую сумму более 9 млрд рублей. Мы решили совместно с платежной системой "Мир" начать движение в сторону отмены комиссий с одной из наиболее популярных услуг", - прокомментировал Паршин.

В свою очередь Комлев отметил, что сейчас банковская комиссия при оплате штрафов ГИБДД составляет 0,7%. В скором времени держатели карт "Мир" смогут сэкономить эти средства. "Мы надеемся, что в будущем подобные выгодные предложения появятся и в других категориях портала gosuslugi.ru", - сказал он, уточнив, что проект будет запущен до конца июня.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.