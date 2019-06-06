Замглавы МИД Италии: Конте рассчитывает обсудить с Путиным экономическое сотрудничество

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте рассчитывает на встрече с президентом России Владимиром Путиным в начале июля в Риме уделить время не только политическим вопросам, но и проблематике экономического сотрудничества. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел Италии Манлио Ди Стефано на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Да, [встреча] будет в первые дни июля в Риме, - сказал он. - Мы надеемся, что это будет, конечно, политическая встреча, но также рассчитываем, что будет уделено внимание и экономике".

Ди Стефано добавил, что итальянские власти рассчитывают приурочить к визиту также встречу с представителями бизнеса своей страны.