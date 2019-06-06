Нижегородская область планирует поставлять на Ямал оборудование для производства СПГ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Нижегородская область планирует поставлять на Ямал сделанное в регионе оборудование для производства сжиженного природного газа (СПГ), автотехнику и электротехническую продукцию. Соглашение было подписано в четверг на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщается на сайте правительства ЯНАО.

"Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве между регионами. Соглашение предусматривает возможность поставок на Ямал криогенного насосного оборудования для производства сжиженного природного газа, электротехнической продукции, автотехники, сварочного и другого оборудования, произведенного в Нижегородской области", - говорится в сообщении.

Документ предполагает расширение поставок специализированной транспортной техники, в том числе судов на воздушной подушке, вахтовых автобусов, автомобилей для обслуживания нефтяных скважин, добавили в пресс-службе.

"Еще одно направление сотрудничества - повышение производительности труда. В Нижегородской области реализуется проект "Бережливая губерния", который предполагает оптимизацию работы как производств, так и социальных объектов. Этот опыт может быть использован на Ямале", - отмечается в сообщении.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.