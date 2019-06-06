РЭЦ запустил новую систему поиска партнеров за рубежом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Российский экспортный центр в ходе Петербургского международного экономического форума представил новую онлайн-систему поиска партнеров за рубежом.

Сервис "Навигатор экспортера" ориентирован на поиск наиболее выгодных стран для продаж, а также для поиска бизнес-партнеров. Сервис использует интеллектуальную систему поиска товаров. Система определяет товар по названию, а не коду ОКВЭД.

Сервис также хранит в себе отчеты по балансу экспорта и импорта в той или иной стране.

"Через 30 секунд, определив свой товар, система предлагает вам рынки, учитывая экономику страны, покупательную способность, тарифы, нетарифные меры регулирования. Система автоматически подключена к крупнейшим базам данных", - рассказал глава РЭЦ Андрей Слепнев.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.