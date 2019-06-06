Замглавы МИД России: американские дипломаты отговаривали бизнес от участия в ПМЭФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Дипломаты США в разных странах отговаривали бизнес от участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) из-за дела обвиняемого в мошенничестве основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви. Об этом заявил в интервью ТАСС на полях ПМЭФ замглавы МИД РФ Александр Панкин.

"Конечно, не будем отрицать, что дело Калви повлияло, потому что совершенно очевидно, что наши американские коллеги этому придали гипертрофированное значение и использовали для политизации и негативной окраски Петербургского форума, - подчеркнул дипломат. - То, что и американские послы в разных странах, включая американского посла в Москве, отговаривали [представителей бизнеса] от участия под этим предлогом, - это факт".

"Находить такую каплю дегтя, для того чтобы портить бочку меда, - это неблаговидное занятие, и думается, что все равно эта капля не отравит атмосферу", - заметил Панкин.

Майкл Калви, основатель и управляющий партнер инвестфонда Baring Vostok, был задержан, а позднее арестован по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный". Также Басманный суд столицы арестовал еще пятерых фигурантов дела. Сначала Калви был помещен в следственный изолятор, но позднее переведен под домашний арест.