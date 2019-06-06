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ПМЭФ-2019

"Газпром нефть" выступает за продолжение сотрудничества в рамках ОПЕК+

Глава компании Александр Дюков отметил, что о конкретных параметрах сделки можно говорить только, когда рынок успокоится

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. "Газпром нефть" выступает за продолжение сотрудничества в рамках ОПЕК+, но о конкретных параметрах сделки можно говорить только, когда рынок успокоится. Об этом журналистам в кулуарах ПМЭФ-2019 заявил глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

"Не стоит спешить в принятии решения, нужно дождаться, когда рынок успокоится, - сказал он журналистам. - Сделка ОПЕК+ нужна, она показала свою эффективность".

Ранее сегодня министр энергетики РФ Александр Новак сказал журналистам, что вопрос об уровнях добычи нефти в ОПЕК+ после июня еще обсуждается, говорить о возвращении к 100% исполнения Венского соглашения рано. При этом он сообщил, что встреча стран ОПЕК и "вне ОПЕК" может быть перенесена на 2-4 июля. Очередная встреча ОПЕК+ должна была состоится в Вене 25-26 июня.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

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РоссияПМЭФ-2019
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