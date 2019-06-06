"Евраз-НТМК" направит 3,4 млрд рублей на улучшение экологии в Нижнем Тагиле

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Нижнетагильский металлургический комбинат ("Евраз-НТМК") намерен потратить более 3,4 млрд рублей на модернизацию производства и улучшение экологической обстановки в городе. Соответствующее соглашение было подписано правительством Свердловской области, Минприроды РФ и компанией на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в четверг, сообщил департамент информационной политики региона.

В соответствии с майским указом президента России Нижний Тагил должен снизить выбросы на 18,5% до 2024 года.

"Реализация мероприятий будет осуществляться предприятием "Евраз-НТМК", которое инвестирует свыше 3,4 млрд рублей в модернизацию производств. Мы со своей стороны обеспечим мониторинг состояния окружающей среды и контроль за достижением планируемых результатов. При необходимости на предприятие будут направлены научно обоснованные рекомендации по корректировке принятых экологических мер", - приводит департамент слова губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Он добавил, что подписанное соглашение предусматривает взаимодействие по вопросам публичного освещения выполнения мероприятий. Ожидается, что их реализация позволит снизить выбросы загрязняющих веществ в воздух почти на 12,5 тыс. тонн до 2024 года.

"Евраз" придерживается ответственного подхода к использованию природных ресурсов и регулированию воздействия предприятий компании на окружающую среду, жизнь и здоровье сотрудников и жителей городов, в которых мы работаем. В соответствии с целями нацпроекта "Экология" компания наращивает природоохранные инвестиции, участвуя в оздоровлении промышленных центров страны", - отметил старший вице-президент "Евраза" Алексей Иванов.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.