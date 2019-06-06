Пензенская область заключила соглашение с "Новапорт" по строительству аэровокзала

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Правительство Пензенской области и аэропортовый холдинг "Новапорт" заключили соглашение о намерениях по строительству нового здания аэровокзала в Пензе на принципах государственно-частного партнерства. Документ был подписан в четверг на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

"Привлечение корпорации к реализации комплексного проекта развития пензенского аэропорта в рамках государственно-частного партнерства позволит существенно увеличить его пропускную способность, привести в соответствие современным нормам безопасности и доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также поднять уровень комфортности для пассажиров", - отмечается в сообщении.

Здание пассажирского терминала в Пензе было построено в 1963 году, его последняя реконструкция проводилась 16 лет назад. За последние четыре года пассажиропоток аэропорта вырос с 75 тыс. до 181 тыс. человек, при этом пропускная способность аэровокзала составляет всего 100 человек в час.

Строительство нового аэровокзала в рамках проекта реконструкции аэропорта Пензы позволит увеличить пассажиропоток до 500 тыс. человек к 2024 году. Как сообщалось ранее, ориентировочная стоимость аэровокзала составляет около 760 млн рублей.

"Новапорт" - крупнейшая в России сеть региональных аэропортов, управляющая аэропортами в 14 региональных аэропортах (Новосибирск, Челябинск, Волгоград, Томск, Астрахань, Чита, Тюмень, Пермь, Мурманск, Кемерово, Минеральные Воды, Калининград, Улан-Удэ, Владикавказ), а также миноритарными пакетами (48-49%) в аэропортах Барнаула и Ставрополя.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.