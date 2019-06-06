Роскомнадзор удалил из поисковиков более 300 тыс. ссылок на пиратские сайты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Роскомнадзор благодаря действию антипиратского меморандума смог удалить более 300 тыс. ссылок на пиратские ресурсы из выдачи поисковиков. Об этом сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров в интервью телеканалу НТВ на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, российский интернет перестает быть "пиратской гаванью", и ситуация с нарушением авторских прав в рунете "поменялась кардинально" за последние пять лет. "При участии Роскомнадзора правообладатели и интернет-площадки впервые в 2018 году сели за стол переговоров <...> В результате созданного совместно реестра, в котором используется нейронная сеть, выявляются пиратские URL-адреса. На сегодняшний день из выдачи удалено более 300 тыс. пиратских ресурсов и их "зеркал", - сказал Жаров.

Он также отметил успешную работу Роскомнадзора в этой области за последний год. "Эффекта мы достигли: мы фактически все премьеры российские в 2019 году, уже 40 премьер, на 100% защитили от пиратства во время первичного релиза", - добавил Жаров.

Антипиратский меморандум

Представители правообладателей и интернет-компаний, в том числе "Яндекса", 1 ноября 2018 года подписали в Москве антипиратский меморандум, предполагающий создание специального реестра ссылок с нелегальным контентом, которые будут передавать правообладатели, а также внесудебное сотрудничество сторон. Реестр ведется Роскомнадзором, который также стал посредником в переговорах участников соглашения. Меморандум будет действовать десять месяцев, до 1 сентября 2019 года, предполагается, что к этому времени будет принят новый антипиратский закон, созданный на базе подписанного документа.

Со стороны правообладателей участниками соглашения стали ассоциации "Интернет-видео" и продюсеров кино и телевидения, холдинг "Газпром-медиа", ВГТРК, Первый канал и "Национальная медиа группа" и другие. В число подписавших документ интернет-компаний вошли "Яндекс", Mail.ru Group (в том числе "ВКонтакте" и "Одноклассники"), Rambler и "Руформ" (контролирует Rutube).