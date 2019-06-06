В Новгородской области построят молочную ферму за 786 млн рублей

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 июня. /ТАСС/. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин и генеральный директор предприятия "Вороново-Агро" Артём Богомолов подписали на полях ПМЭФ соглашение о строительстве в Новгородской области молочно-товарной фермы. Объем инвестиций составит около 800 млн рублей, сообщила пресс-служба новгородского правительства.

"Инвестиционный проект по строительству молочно-товарной фермы крупного рогатого скота реализует ООО "Вороново-Агро". Общий объем инвестиций в создании фермы составит 786 млн рублей", - говорится в распространенном ведомством сообщении.

Новую ферму создадут в деревне Малое Вороново Старорусского района Новгородской области. Согласно тексту соглашения, для жителей района будет создано не менее 39 рабочих мест. Сроки старта строительства и завершения работ не уточняются.

В рамках форума новгородский губернатор также подписал соглашение о строительстве компанией "Новтрак" двух цехов стоимостью 500 млн рублей до 2024 года.

В течение трех дней форума Новгородская область намерена подписать на полях Петербургского международного экономического форума более 10 соглашений с инвесторами на общую сумму не менее 24 млрд рублей.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.