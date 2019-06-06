Замглавы МИД Италии: Рим заинтересован в сотрудничестве с РФ по инновационным технологиям

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Италия видит перспективы сотрудничества с Россией в областях энергетики, транспортной инфраструктуры и инновационных технологий. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел Италии Манлио Ди Стефано на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"С самого начала истории этого форума итальянская делегация всегда принимала участие на очень высоком уровне, если говорить о крупных предпринимателях, - сказал он. - Это свидетельствует о том, что Россия для Италии - давний исторический партнер. И не случайно в программу форума была включена итальянско-российская панель, в которой я принимаю участие".

"На этой площадке, как и на двусторонних встречах, наибольший интерес для Италии представляют следующие сферы сотрудничества: в первую очередь, энергетика и промышленное оборудование, сельскохозяйственная промышленность, - продолжил Ди Стефано. - Важные сферы - транспортная инфраструктура и инновационные технологии. На инновационные технологии мы обращаем особенно сильное внимание".

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.