Экспорт нефти из России за пять месяцев вырос, несмотря на снижение поставок по "Дружбе"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Поставки по нефтепроводу "Дружба" за пять месяцев 2019 года упали на 4,4 млн т, однако в целом экспорт российской нефти вырос на 2,9 млн т, сообщил журналистам президент "Транснефти" Николай Токарев в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

По его словам, всего за пять месяцев 2018 года в систему было принято 195,7 млн т против 198 млн т в этом. При этом отгрузка морским путем выросла на 6,5 млн т.

Токарев отметил, что согласно обзору S&P ситуация с загрязнением нефтепровода скажется на российской нефтяной отрасли в пределах статистической погрешности.

О ситуации с "Дружбой"

Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу через Белоруссию, Польшу и Украину.

В середине апреля белорусский концерн "Белнефтехим" сообщил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России по "Дружбе". В результате ряд стран прекратили принимать и перерабатывать российскую нефть. Источник загрязнения экспортной нефти был обнаружен на участке Самара - Унеча. В "Транснефти" заявили, что загрязнение нефти в трубопроводе было умышленным.

По факту загрязнения возбуждено уголовное дело. В Следственном комитете РФ заявили, что "грязная" нефть была загружена в нефтепровод для сокрытия хищений сырья

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак по итогам совещания с белорусским вице-премьером Игорем Ляшенко договорились о мерах по очистке трубопровода, в результате чего поступление чистой нефти в направлении Польши должно произойти до середины июня. Поставки кондиционной нефти на территорию Белоруссии возобновились в начале мая.