"Черкизово" планирует направить 3,5-4,5 млрд рублей в расширение мощностей в Тамбове

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Группа "Черкизово" рассматривает возможность вложения 3,5-4,5 млрд рублей в расширение мощностей завода "Тамбовская индейка". Об этом говорится в сообщении компании.

На встрече генерального директора компании Сергея Михайлова с главой администрации Тамбовской области Александром Никитиным на полях Петербургского международного экономического форума было заявлено, что объем производства "Тамбовской индейки" в 2018 г. составил около 55 тыс. т мяса в живом весе.

В связи с ростом внутреннего спроса на мясо индейки "Черкизово" готова рассмотреть возможность строительства второй очереди предприятия, что увеличит его производственную мощность на 50%. Срок реализации проекта - два года с момента принятия решения, говорится в сообщении.

Группа "Черкизово" является одним из крупнейших инвесторов в сельское хозяйство региона. За 10 лет компания вложила 10 млрд руб. в развитие растениеводства, кормопроизводства, птицеводства, свиноводства и переработки мяса. Помимо свинокомплексов, в число активов группы в регионе входят также птицефабрика "Васильевская", Пензенский мясоптицекомбинат и Михайловский комбикормовый завод.

Чистая прибыль группы "Черкизово" за январь - март 2019 г. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) достигла 3,2 руб., увеличившись на 6,7% по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 г.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.