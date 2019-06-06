ВЭБ.РФ, РЭЦ и "Промобот" запустят в Пермском крае производство человекоподобных роботов

ТАСС, 6 июня. ВЭБ.РФ, РЭЦ, Корпорация МСП и "Промобот" запустят производство автономных человекоподобных роботов в Пермском крае. Об этом сообщила пресс-служба ВЭБ.РФ. Соглашение подписано в рамках Петербургского международного экономического форума.

"В рамках ПМЭФ-2019 ВЭБ.РФ, РЭЦ, Корпорация МСП, компания "Промобот" и правительство Пермского края подписали соглашение о совместной организации масштабного производства автономных человекоподобных роботов", - говорится в сообщении.

В целях масштабирования бизнеса планируется привлечение институтов развития, а также федеральной и региональной поддержки. Стороны договорились об участии в капитале компании-производителя, содействии в привлечении партнеров и покупателей продукции "Промобот" на российском и зарубежном рынках. Соглашение также определяет условия кредитования и страхования под формируемые экспортные поставки роботов.

Компания "Промобот" также подписала соглашение о сотрудничестве с Дальневосточным фондом высоких технологий. Фонд планирует оказать финансовую поддержку компании, а также помощь в развитии бизнеса на Дальнем Востоке и продвижении технологий и робототехники "Промобот" на рынках Юго-Восточной Азии.

"Робототехника и искусственный интеллект - это одно из основных направлений развития в нашей стране в рамках программы "Цифровая экономика". Сейчас мы особенно внимательно смотрим на экспортный потенциал компаний", - пояснил заместитель председателя ВЭБ.РФ Алексей Иванченко.

Роботы "Промобот" - это автономные сервисные роботы для бизнеса, которые распознают речь и лица, могут общаться с людьми, а также способные встраиваться в бизнес-процессы компании и интегрироваться с внешними системами и гаджетами, например, CRM-системой или терминалом оплаты.

ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.