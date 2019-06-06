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ПМЭФ-2019

Югра и Тамбовская область заключили соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве

Регионы включили в план сотрудничества проведение деловых миссий и привлечение экспертов в работу дискуссионных площадок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Губернатор Югры Наталья Комарова и глава администрации Тамбовской области Александр Никитин подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, культурном и ином сотрудничестве на 2019-2021 годы на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщает в четверг департамент общественных и внешних связей Югры.

"Югра и Тамбовская область включили в план [сотрудничества] проведение деловых миссий, привлечение экспертов в работу дискуссионных площадок для обсуждения общественно-политических вопросов. В сфере сельского хозяйства стороны договорились о взаимодействии и обмене опытом по вопросам хранения, транспортировки и переработки дикоросов, в том числе с применением инновационных технологий", - говорится в сообщении.

На ближайшие годы документ предусматривает совместный обмен информацией о выставочно-ярмарочных мероприятиях обеих сторон, оказание содействия предприятиям и организациям двух регионов в участии в таких мероприятиях.

Также будет производиться взаимный обмен опытом в части работы в сфере создания благоприятных условий для ведения бизнеса, улучшения инвестиционного климата, установить деловые и партнерские отношения в сферах образования и науки, проводить межрегиональные конференции, совместные научные исследования, добавили в департаменте.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

Теги
Комарова, Наталья ВладимировнаНикитин, Александр ВалерьевичТамбовская областьХанты-Мансийский автономный округПМЭФ-2019
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