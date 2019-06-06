Додон: новое правительство Молдавии инициирует трехсторонние переговоры с Россией и ЕС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Новое правительство Молдавии выступит с инициативой проведения трехсторонних переговоров по торговой политике с участием России и Европейского союза. Об этом заявил в четверг президент Молдавии Игорь Додон на заседании молдавско-российского экономического совета "Республика Молдова и регионы России" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы постараемся, чтобы новое правительство с поддержкой президента инициировало трехсторонний договор или переговоры по торговой политике в трехстороннем формате Молдова - ЕС - РФ, потому что здесь есть проблемы, - отметил он. - В 2014 году, когда подписывали соглашение о свободной торговле с Европой, мы будучи в парламенте в оппозиции, требовали, чтобы правительство не подписывало ничего, пока не пройдут такие трехсторонние переговоры. И мы были правы, потому что сразу после подписания - с 1 сентября 2014 года, когда вступило в силу соглашение о свободной торговле с Европой - у нас все пошло вниз: в два раза упал экспорт в страны СНГ, в первую очередь в РФ".

Среди проблем, которые необходимо урегулировать путем трехсторонних переговоров, президент выделил, в частности, вопросы стандартов и риски реэкспорта. По его словам, в случае реализации упомянутой инициативы можно будет использовать "молдавскую модель" в качестве инструмента в отношениях между Россией и Евросоюзом применительно к другим странам. "Это нам нужно и вам интересно, - добавил Додон. - Мы сделаем все возможное, чтобы такие трехсторонние переговоры состоялись".

Глава молдавского государства выразил также оптимизм относительно взаимопонимания между ним и формируемым в республике новым правительством. "Правительство будет создано на принципах, на которых настаивает президент - взвешенная внешняя политика, стратегическое партнерство с Россией, четкие, ясные правила и гарантии для российского бизнеса, который придет в Молдову", - подчеркнул он.