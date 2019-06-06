В рамках ПМЭФ состоялся запуск проекта "Чарующий Хайнань - остров возможностей"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Церемония открытия на официальном сайте ТАСС спецпроекта "Чарующий Хайнань - остров возможностей" состоялась в четверг в зоне презентаций Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Запуск проекта является частью совместных мероприятий информационного агентства и отдела пропаганды партийного комитета провинции Хайнань, посвященных презентации потенциала южного региона Китая, в рамках форума.

"Между нашим агентством и провинцией Хайнань подписано соглашение о сотрудничестве, в рамках которого на информационных ресурсах ТАСС запущен спецпроект о Хайнане", - сказал на церемонии заместитель генерального директора ТАСС Андрей Соколов.

"Портал, который запускает ТАСС, будет интересен не только туристам, но и представителям деловых кругов, бизнесменам, на нем будет представлена обширная информация, касающаяся действующей зоны свободной торговли на территории провинции, особенностей регулирования движения капитала, рынка труда Хайнаня, тем проектам в инфраструктуре и других отраслях экономики, которые реализуются на территории острова",- добавил он.

В свою очередь заместитель начальника секретариата партийного комитета провинции Хайнань Сунь Дахай сказал, что для китайской провинции "это большая честь - совместно с ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума провести церемонию запуска этого спецпроекта".

"Вместе с ТАСС мы проделали огромную работу для того, чтобы мир лучше узнал о нашем острове. Это также будет содействовать международной кооперации и практическому сотрудничеству нашей провинции с регионами мира", - подчеркнул Сунь Дахай.

"Остров возможностей"

Спецпроект "Чарующий Хайнань - остров возможностей" запущен в двух версиях - на русском и английском языках - на доменах tass.ru и tass.com.

Как сказал присутствующий на церемонии заместитель главы отдела пропаганды партийного комитета провинции Хайнань У Бинь, "проект разделен на семь основных частей", среди которых информация о зоне свободной торговли Хайнаня, отрасли культуры и гуманитарных связях провинции, городах острова, сфере медицины и образования, туризме, экологии курорта - разнообразии флоры и фауны".

"Еще один раздел будет посвящен новостям, - добавил У Бинь. - Каждый день на портале будет публиковаться две новости о Хайнане".

По словам первого заместителя главного редактора ТАСС Марата Абулхатина, "проведение презентации на фоне второго дня государственного визита в РФ председателя КНР Си Цзиньпина особенно символично". "Я думаю, что запуск проекта - это достойный подарок и к этому визиту, и всем здесь присутствующим, - подчеркнул Абулхатин. - И самое главное, это достойный подарок к двум юбилейным датам, отмечаемым в этом году - 70-летию установления дипотношений и 70-летию образования Китайской Народной Республики".

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.