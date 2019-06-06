Росреестр Москвы предупредил о возможных задержках выдачи документов из-за сбоя

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Управление Росреестра по Москве предупредило о возможных задержках при рассмотрении и выдаче документов по заявлениям, принятым с 1 по 4 июня 2019 года, из-за технического сбоя. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте государственного органа.

"В результате ранее произошедшего технического сбоя сообщаем, что возможны задержки при рассмотрении и выдаче документов по заявлениям, принятым с 1 по 4 июня 2019 года. В настоящее время Управлением Росреестра по Москве принимаются все необходимые меры по восстановлению штатного режима работы ", - говорится в сообщении.

5 июня пресс-служба Росреестра сообщала, что на сайте проводятся внеплановые технические работы из-за произошедшего 4 июня сбоя в работе онлайн-сервисов. С прошлой недели с перебоями работают сервисы по выдаче выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и справочной информации об объектах недвижимости.

В 2018 году пользователи сервисов Росреестра несколько раз сталкивались со сбоями в их работе. В августе произошли перебои в работе центра обработки данных, которые нарушили работу Единого государственного реестра недвижимости в 49 регионах. В ноябре произошли перебои в предоставлении выписок из реестра из-за DDoS-атак.