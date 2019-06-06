ВЭБ.РФ предоставит "Россетям" до 25 млрд рублей на цифровизацию электросетей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. ВЭБ.РФ выделит компании "Россети" на проекты по развитию электросетевой инфраструктуры, предусматривающие использование высокотехнологичной продукции, произведенной российскими предприятиями, до 25 млрд рублей, сообщили "Россети" по итогам подписания соглашения на Петербургском международном экономическом форуме.

Соглашение предусматривает общие условия финансирования проектов по развитию электросетевой инфраструктуры.

"Совместный проект ВЭБ.РФ с группой "Россети" обеспечит необходимые экономические предпосылки импортозамещения в рамках "Цифровой трансформации 2030", - говорится в сообщении компании.

Программа цифровизации

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 года одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется, в том числе в "МРСК Центра", "МРСК Сибири", "МРСК Северо-Запада".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.