Немецкая техника обеспечит высокое качество подготовки трасс на северокавказских курортах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Компания "Курорты Северного Кавказа" и немецкий производитель техники Kssbohrer Gelndefahrzeug AG, выпускающий снегоуплотнительную технику под торговой маркой Pistenbully, подписали на площадке Петербургского международного экономического форума меморандум о сотрудничестве и установлении долгосрочных партнерских отношений, сообщили журналистам в пресс-службе компании.

"Соглашение предусматривает совместную разработку и тестирование инновационных решений в области технологий по уходу за склонами и лыжными трассами, а также разработку новых моделей снегоуплотнительных машин, в том числе электрических ратраков", - говорится в сообщении.

По словам генерального директора АО "КСК" Хасана Тимижева, согласно результатам маркетинговых исследований, для 30% туристов качество подготовки трасс к катанию - главный аргумент при выборе горнолыжного курорта. "Правильно подготовленное снежное покрытие, с соблюдением всех технологических нюансов, - залог не только хорошего катания, но и длительного горнолыжного сезона: плотный, хорошо утрамбованный снег дольше не тает на солнце", - сказал он. - Уверен, что ноу-хау и техника Pistenbully, история производства которой насчитывает уже 50 лет, помогут нам сделать курорты Северного Кавказа еще более привлекательными для наших гостей".

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.