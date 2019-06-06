Фонд "Сколково" подготовил перечень разработок для программы "Цифровая экономика"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Фонд "Сколково" подготовил перечень из нескольких десятков созданных в инновационном центре высокотехнологичных разработок для их возможного внедрения с использованием мер поддержки национальной программы "Цифровая экономика", сообщил ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) председатель правления фонда Игорь Дроздов.

"Рассчитываем, что мерами поддержки национальной программы "Цифровая экономика" смогут воспользоваться несколько десятков высокотехнологичных стартапов - резидентов "Сколково". Часто компании не хотят и/или не могут полностью нести затраты на внедрение решений стартапов, которые не проверены на технологическую и экономическую эффективность на уровне промышленного применения. Можно было бы компенсировать таким компаниям до 50% затрат на внедрение высокотехнологичных разработок", - сказал он.

По его словам, необходимо обеспечить поддержку стартапов, в том числе по развитию производственных и ресурсных мощностей для выпуска высокотехнологичных продуктов.

"Если стартапы планируют масштабировать производство инновационного продукта, им необходимы также и дополнительные интеллектуальные, человеческие ресурсы", - сказал Дроздов.

Он отметил, что "структура программы "Цифровая экономика" сформулирована достаточно разумно". "Но ее эффективность зависит от того, какими именно проектами она будет наполнена, как будет осуществляться реализация этих конкретных проектов. Тогда можно будет уже по итогам судить об успешности данной программы", - сказал один из руководителей фонда "Сколково".

Проекты Сколково

Дроздов подчеркнул, что фонд "Сколково" ориентирован прежде всего на коммерциализацию уже существующих технологий.

"У нас бесспорно есть очень важный блок, связанный с исследованиями. Если мы говорим о создании научно-технологических заделов, то этим у нас занимается Сколтех, и по ряду направлений весьма успешен. Но значительная часть наших усилий - может быть, на данный момент даже большая - сосредоточена на том, чтобы уже имеющиеся научно-технические заделы, какие-то научно-технологические решения внедрить в хозяйственный оборот, в коммерческое использование, внедрить на наших предприятиях", - добавил Дроздов.

О форуме

ПМЭФ-2019 проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.