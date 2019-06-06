Очередное заседание межправкомиссии России и Словакии состоится в октябре в Сочи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Очередное заседание российско-словацкой межправкомиссии состоится в Сочи в октябре 2019 года. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини.

"У нас работает межправкомиссия. Следующая сессия, по-моему, будет в октябре в России, в Сочи", - сказал российский лидер.

Он поблагодарил своего гостя за то, что тот нашел возможность приехать на Петербургский международный экономический форум. Путин добавил, что между Россией и Словакией "сложились традиционно доверительные и дружеские отношения, это отражается и на хозяйственных связях".

"Считаем вашу страну одним из важных наших партнеров в сфере экономического взаимодействия. Достаточно сказать, что в I квартале 2019 года товарооборот увеличился сразу почти на 25%", - добавил российский лидер.

В свою очередь, премьер Словакии отметил, что днем ранее у него состоялись очень хорошие переговоры с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в Москве. "Действительно, товарообмен возрастает. Мы также можем отметить очень хорошее, открытое сотрудничество в области энергетики", - сказал Пеллегрини, назвав Словакию "хорошим партнером для России в рамках транзита газа и нефти". "Мы также верим, что и в случае будущих [энергетических] проектов это не изменится", - заметил глава словацкого правительства.

Пеллегрини коснулся также сотрудничества двух стран в сфере образования, отметив "повышенный интерес словаков к изучению русского языка" и выразив надежду, что "эта тенденция сохранится".