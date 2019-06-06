Власти Курской области договорились о сотрудничестве с ГК "Ланит" в сфере цифровизации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Группа компаний "Ланит" поможет Курской области в реализации проектов "Умное правительство" и "Умный город" в соответствии с национальной программой "Цифровая экономика". Соглашение подписано на Петербургском международном экономическом форуме.

"Реализация совместных проектов по цифровизации: это и "Умное правительство", это "Умный город", это создание IT-ресурсов практически во всех областях нашей жизнедеятельности. В майском указе этому также уделяется отдельное внимание", - сказал журналистам врио губернатора Курской области Роман Старовойт.

Согласно данным пресс-службы главы региона, деятельность в рамках соглашения будет осуществляться в форме обмена опытом, специалистами, координации программ и исследовательских проектов, организации научных конференций и семинаров.

IT-холдинг "Ланит" основан в 1989 году, объединяет компании в сфере системной и сетевой интеграции, IT-дистрибуции, консалтинга, аутсорсинга, разработки софта. В группу компаний входит Inventive Retail Group, управляющая сетями re:Store, Samsung, LEGO.

Национальный проект "Цифровая экономика" разработан в рамках реализации указа президента о национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года. На исполнение нацпроекта планируется потратить 1 трлн 634,9 млрд рублей.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.