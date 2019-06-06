Венгрия и Россия договорились на ПМЭФ о дополнительных поставках газа

ВЕНА, 6 июня. /ТАСС/. Венгрия и Россия договорились о дополнительных поставках российского газа объемом 2 млрд кубометров в этом году, и еще 2 млрд кубометров в 2020 году через территорию Австрии. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел и внешних экономических связей Венгрии Петер Сийярто венгерскому агентству МТИ на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Венгрия гарантировала поставки газа из России подписанием нового соглашения", - сказал Сийярто.

Ранее глава МИД Венгрии отмечал, что страна получила от "Газпрома" гарантии поставок газа после 2019 года.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.