Глава "Газпром нефти": потери от загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба" незначительны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Потери "Газпром нефти" от ЧП с трубопроводом "Дружба" незначительны, так как было загрязнено лишь несколько десятков тысяч тонн нефти компании. "Транснефть" компенсирует убытки покупателям нефти компании. Об этом журналистам сообщил глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

"Минимальные. Тот объем нашей нефти, которая не соответствует параметрам по содержанию хлороганики, незначительный, несколько десятков тысяч тонн", - сказал он.

По словам Дюкова, "Газпром нефть" получила информацию от покупателя этой нефти, что "Транснефть" по договоренности компенсирует нанесенный ущерб. "Что касается других объемов, мы сумели их вовремя направить по другим маршрутам", - отметил он.