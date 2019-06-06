ОАК планирует проводить до 25% цифровых испытаний новых моделей самолетов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует перевести в цифровой формат до 25% испытаний новых моделей самолетов, что позволит значительно уменьшить количество потраченного времени и средств. Об этом в четверг сказал президент ОАК Юрий Слюсарь, выступая на сессии "Формируя индустрию будущего. Цифровые технологии в промышленности" ПМЭФ.

"Несмотря на создание большого количества опытных образцов, мы значительное количество времени тратим на проведение летных испытаний. Конечно, все полностью перевести в цифру невозможно, по нашим подсчетам, на этом этапе можно будет смоделировать с помощью компьютера не больше 25% ситуаций по отказу безопасности в полете, техническим, аэродинамическим характеристикам", - сказал Слюсарь

Он рассказал, что на сегодняшний день создается большое количество опытных образцов и на проведение летных испытаний уделяется большое количество времени, а введение цифровых испытаний позволит экономить время и средства. "Для примера 25% - около 400 полетов на каждую модель, это около трех лет, в деньгах миллиарды рублей", - добавил Слюсарь.

Президент компании также отметил, что нововведения помогут ускорить время выхода каждой модели на рынок, что является основным фактором конкурентоспособности.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.