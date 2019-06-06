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ПМЭФ-2019

Власти Новгородской области рассчитывают на создание первой в регионе ОЭЗ до конца года

Планируется сформировать пакет документов до конца лета

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Власти Новгородской области рассчитывают, что первая в регионе особая экономическая зона (ОЭЗ) будет образована до конца года. Об этом в четверг ТАСС сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин на Петербургском международном экономическом форуме.

"Хотелось бы успеть зарегистрировать ОЭЗ до конца года. <…> Я думаю, что летом уже весь пакет документов будет сформирован. Процесс рассмотрения, думаю, до полугода займет, как обычно", - сказал губернатор.

Ранее Никитин обращался к президенту РФ с предложением снять мораторий на создание и расширение ОЭЗ в регионах. В 2018 году президент России Владимир Путин это предложение поддержал, мораторий был отменен.

Планируется, что направлениями работы новгородской ОЭЗ будет электронная промышленность, производство строительных материалов, стекольное производство, машиностроение, радиоэлектроника и фармацевтика. По расчетам властей, новгородская особая экономическая зона сможет привлечь порядка 25 млрд рублей инвестиций. Она будет расположена в Великом Новгороде, Новгородском и Чудовском районах.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

Теги
РоссияНовгородская областьПМЭФ-2019
ПМЭФ-2019
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