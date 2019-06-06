"Норникель" намерен вложить около 2 млрд рублей в строительство спорткомплекса в Норильске

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Объем инвестиций в строительство универсального спортивно-оздоровительного комплекса в Норильске составит около 2 млрд рублей, сообщил в четверг вице-президент компании "Норникель" Дмитрий Пристансков на панельной дискуссии "Спорт для всех: мировые тренды и деловой подход" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"В Норильске сейчас мы строим уникальный универсальный спортивно-оздоровительный центр на 1 тыс. человек. Порядка 2 млрд рублей в него нужно вложить", - сказал Пристансков.

Комплекс возводится в рамках соглашения между Красноярским краем, "Норникелем" и муниципалитетом. Ожидается, что он станет основной тренировочной базой мини-футбольного клуба "Норильский никель" и сможет принимать матчи чемпионата и кубка России по мини-футболу. Также комплекс будет доступен для занятий любителям и маломобильным группам населения. В нем можно будет проводить соревнования по волейболу, баскетболу, бадминтону и другим видам спорта.

Пристнасков отметил, что компания уделяет большое внимание развитию массового спорта и за последние три года вложила в инфраструктуру для занятий спортом в субъектах РФ около 4 млрд рублей.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.