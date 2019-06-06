Россия и Китай могут сформировать новый бенчмарк на нефть с привязкой к поставкам по ВСТО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) обсуждает с российскими нефтяными компаниями запуск электронных аукционов по реализации нефти на экспорт. Со временем эта система позволит начать ценообразование с привязкой к результатам этих сделок. Об этом ТАСС сообщил глава биржи Алексей Рыбников в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Между Россией и Китаем объемы торговли гигантские, уже основы ценообразования заложены. Я думаю, что речь идет о том, что, отталкиваясь от существующих потоков нефти между основными игроками, формировать новые индикаторы, в привязке к новой реальности", - сказал он, комментируя предложение главы "Роснефти" Игоря Сечина создать новые маркерные сорта нефти для России и Китая.

"Мы сейчас российским компаниям предложили уже усовершенствовать те механизмы проведения тендеров и аукционов, которые на нашей платформе уже есть", - сказал он, приведя в пример "Зарубежнефть", которая уже несколько лет проводит экспортные тендеры на бирже. Торговая площадка уже прорабатывает аналогичные обращения и от других российских компаний "тоже в плане организации конкурентных торгов на реализацию нефти на экспорт".

"Сейчас мы прорабатываем с российскими компаниями тему с аукционами. Думаю, что в районе конца третьего - начале четвертого квартала вполне возможно эту систему запустить в реализацию", - сказал Рыбников. В будущем, когда торги будут стандартизованы, уже можно будет строить референтную цену, говорит глава биржи. Появление самого бенчмарка - "это многолетний процесс", считает он.

По словам Рыбникова, механизм проведения аукционов уже обсуждался на совещании с нефтяниками в Минэнерго.

"Цель очень простая - создать через электронный механизм необходимое конкурентное давление и обеспечить возможность лучших условий реализации объемов со стороны российских компаний", - пояснил он. При этом на начальном этапе компании могут сохранить устоявшиеся процедуры тендеров. "Рынок беспокоит проблема падения физических объемов нефти, к которой привязаны некоторые бенчмарки. Сейчас идет поиск такого решения. Ценовые агентства предлагают разные корзины, и то, какими сортами их наполнять. Но все это старые системы оценок. Гораздо более правильно - это формировать цену на основе реально заключаемых сделок. То есть брать крупные физические потоки", - пояснил он.

Нефтяной бенчмарк

Крупнейшими нефтяными бенчмарками сегодня являются WTI - торгуется на Нью-Йоркской фондовой бирже и Brent - торгуется на Лондонской бирже. Россия также намерена создать свой торговый бенчмарк. В конце 2016 года на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже были запущены торги фьючерсом на российскую экспортную нефть Urals.