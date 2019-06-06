Производство косметики и бытовой химии откроется в Тульской области к 2023 году

ТАСС, 6 июня. Компании "Арнест" и "Юнилевер Русь" откроют производство декоративной косметики и бытовой химии в городе Новомосковск Тульской области к 2023 году. Соответствующее соглашение подписано на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщается на сайте регионального правительства.

"В Новомосковске откроется производство декоративной косметики и бытовой химии. <…> Срок реализации проекта - с 1 января 2020 по 1 января 2023 года. Общий объем планируемых инвестиций - почти 1,6 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проект будет реализован в два этапа. "На первом будет запущено производство жестяных баллонов и пластиковых комплектующих. Объем производства - до 250 млн единиц в год. На втором этапе откроется производство парфюмерно-косметических, бытовых и фармацевтических препаратов в аэрозольной упаковке. Продукция будет выпускаться как под собственными торговыми марками, так и по заказу международных компаний", - добавили в пресс-службе.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.