Глава МИД Венгрии: санкции против РФ нацелены на вытеснение стран с российского рынка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Санкции против России не работают, данные меры направлены на вытеснение ряда стран с российского рынка. Об этом заявил в четверг глава МИД Венгрии Петер Сийярто на сессии Петербургского международного экономического форума.

"Изначально санкции против России преследовали две цели: экономическую, чтобы ущемить российскую экономику для изменения политики, и политическую для выполнения минских соглашений, - отметил Сийярто. - Реализовались ли эти цели? Очевидно, что нет".

"О реальном влиянии санкций до сих пор обсуждений не велось, - продолжил он. - Если санкции безуспешны, при этом меры автоматически продлеваются, то надо искать ответ в других сферах".

Министр обратил внимание, что страны, больше всех критиковавшие Россию, увеличили с ней товарооборот. "Санкции уже не служат изначальным интересам, а служат интересам монополизации торговли с Россией, вытеснению некоторых стран с рынка торговли с РФ", - убежден он.

"Когда же санкции прекратятся? Когда интересы крупных стран - членов ЕС позволят это сделать", - резюмировал Сийярто.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.