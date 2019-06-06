МРСК Сибири инвестирует за 10 лет в развитие сетей Омской области 10 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Компания "МРСК Сибири" (входит в ПАО "Россети") и правительство Омской области подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития энергетики региона. Как заявил журналистам генеральный директор компании Павел Акилин, МРСК Сибири намерена вложить в ближайшие десять в энергосистему сибирского региона более 10 млрд рублей.

"Это пример хорошего сотрудничества региона и компании. Данным соглашением мы определяем на десять лет вперед, по каким правилам мы будем жить. Конечно же, это касается и вопросов цифровизации экономики региона. В целом мы планируем за 10 лет вложить более 10 млрд рублей в электрические сети Омской области. Простой потребитель благодаря этому получит высокое качество электроснабжения, меньшее количество перерывов в подаче электроэнергии и более короткие сроки ее восстановления", - сказал Акилин.

По словам губернатора Омской области Александра Буркова, главная цель модернизации энергосистемы региона - обеспечить электроэнергией активно развивающиеся районы, создать условия для развития инфраструктуры, создания новых производств. "Нам важно понимать, какие планы развития у компании, и как будут учитываться интересы региона. <…> И здесь [в рамках соглашения] мы согласовываем наши интересы", - отметил глава региона.

Компания "МРСК Сибири" осуществляет распределение электроэнергии на территории Республики Алтай, Бурятии, Тувы, Хакасии, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Территория обслуживания составляет около 1,75 млн кв. километров. С 1 апреля 2018 года "Хакасэнерго" (входит в структуру компании "МРСК Сибири") выполняет функции гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Хакасии.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор фонд "Росконгресс". ТАСС информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.