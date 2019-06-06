Производство сжиженного газа построят под Тверью для автозаправок вдоль трасс М-10 и М-11

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Комплекс по производству сжиженного природного газа построят в Тверской области до 2030 года для обеспечения топливом криогенных автозаправок, расположенных вдоль федеральных трасс М-10 и М-11. Вопросы, связанные со строительством комплекса, обсудили на Петербургском международном экономическом форуме глава региона Игорь Руденя и председатель совета директоров "Газпром СПГ технологии" Алексей Кахидзе.

"Запланировано создание в регионе всей необходимой инфраструктуры для производства сжиженного природного газа. Комплекс станет основным источником этого вида топлива для шести криогенных автозаправочных станций вдоль федеральных трасс М-10 и М-11. Строительство АЗС запланировано ПАО "Газпром" до 2030 года. Кроме того, топливом будут обеспечиваться временные заправочные пункты терминально-логистических центров", - отмечается на официальном сайте правительства Тверской области.

Как отметил в ходе переговоров губернатор Тверской области, создание комплекса позволит не только увеличить поставки экономичного топлива, но и будет способствовать развитию инфраструктурных комплексов на основных федеральных трассах, а также обеспечит занятость местного населения.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.