Челябинские власти к 2024 году намерены нарастить экспорт сельхозпродукции до $292 млн

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Экспорт сельхозпродукции Челябинской области к 2024 году должен достичь $292 млн в год. Это почти в три раза больше по сравнению с показателями 2018 года, сообщил ТАСС врио губернатора региона Алексей Текслер в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы планируем увеличить общий экспорт сельхозпродукции. За прошлый год мы экспортировали всего на $108 млн. К 2024 году ставим задачу всего экспортировать продукции на $292 млн", - сказал он.

По словам Текслера, одним из шагов для увеличения экспорта может стать создание единого бренда для небольших и средних хозяйств региона, под которым продукцию будут продвигать на зарубежные рынки, в том числе в Китай.

По данным Минсельхоза области, в 2018 году сельскохозяйственные предприятия региона заняли второе место в России по производству мяса птицы, третье - яиц (более миллиарда штук яиц в год), четвертое - мяса всех видов, седьмое - свинины. Кроме того, регион на первом месте в стране по производству макаронных изделий.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.