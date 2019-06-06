"ИКС Холдинг" планирует расширить технологическое сотрудничество с корпорацией IBM

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Разработчик систем хранения данных Yadro, входящий в многопрофильную IT-структуру "ИКС Холдинг", и корпорация IBM объявили о расширении технологического сотрудничества. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "ИКС Холдинг".

Меморандум о намерениях, закрепляющий договоренности между сторонами, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019) подписали генеральный директор IBM в странах Центральной и Восточной Европы Вольфганг Вендт и глава "ИКС Холдинга", председатель совета директоров Yadro Антон Черепенников.

Как отмечается, в рамках реализации долгосрочной стратегии и в соответствии с новыми договоренностями, Yadro и корпорация IBM переходят на новый уровень взаимодействия и расширяют географию сотрудничества. Компания Yadro планирует поставлять высокотехнологичную продукцию, производимую в рамках взаимодействия с IBM, в другие страны. Планируется, что Yadro сохранит фокус на рынке России, но сотрудничество даст дополнительные возможности для вывода комплексных решений на новые рынки.

Стороны также договорились по дальнейшим шагам по расширению сотрудничества относительно локального производства систем, выпускаемых компанией Yadro в рамках технологических контрактов с компанией IBM. В частности, компании планируют расширить производство надежных и высокодоступных систем класса enterprise. Yadro планирует инвестировать в расширение производственных мощностей и дополнительное обучение своих специалистов для возможности предоставления большей степени локализации и технической поддержки для своих продуктов на базе технологий IBM для заказчиков в России.

Еще одним важным элементом соглашения являются намерения по дальнейшему расширению инженерной коллаборации и технологического сотрудничества, одним из направлений которого является участие в фонде OpenPOWER Foundation, членами которого являются обе компании.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.