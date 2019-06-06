Додон считает Молдавию интересной для иностранных инвесторов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Молдавия, заключившая соглашения о торговле с ЕС, Турцией и СНГ, способна предложить иностранным инвесторам массу возможностей. Об этом заявил президент страны Игорь Додон на заседании молдавско-российского Экономического совета, который прошел на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) с участием вице-премьера, спецпредставителя президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией Дмитрия Козака.

"Объяснил российским партнерам основное преимущество Республики Молдова: наличие соглашений о свободной торговле одновременно с Европейским Союзом, странами СНГ и Турцией. В сочетании с выгодным положением нашей страны на стыке двух экономических пространств это открывает инвесторам широкие перспективы", - написал в четверг Додон на своей странице в Facebook. По его словам, участники заседания "констатировали стабильный рост товарооборота между нашими странами за последние годы, отметили взаимный интерес экономических агентов Молдовы и России к углублению выгодного партнерства".

Додон подчеркнул, что "одной из центральных тем заседания Совета было расширение торгово-экономического сотрудничества Молдовы с российскими регионами, и в этом контексте участники встречи приветствовали заключение соответствующих соглашений на уровне регионов". Он также проинформировал участников Совета о последних событиях во внутренней политике страны, где может быть сформировано парламентское большинство и новое правительство на основе принципа взвешенной внешней политики. "Заверил российских инвесторов в том, что это будет служить надежной гарантией сохранности вложенных ими денег", - констатировал президент, пригласив бизнесменов из России принять участие во втором молдавско-российском Экономическом форуме, который запланирован на 20-21 сентября в Кишиневе.

После парламентских выборов 24 февраля республика впервые за свою историю оказалась в ситуации, когда депутаты не могут даже избрать председателя законодательного собрания и сформировать органы управления. Додон ранее сообщал, что инициирует процедуру роспуска парламента после 10 июня, если депутаты не договорятся. Активизировать процесс накануне молдавских политиков призвали представители ЕС, России и США, которые посетили Кишинев и встретились с руководством страны и лидерами политических партий.

В 101-местный парламент Молдавии прошли три крупных формирования. Это поддерживающая президента Партия социалистов (35 мандатов), контролирующая правительство проевропейская Демократическая партия Молдовы (30 мандатов) и проевропейский блок Acum (26 мандатов).