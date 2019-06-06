Китайская компания вложит 10 млрд рублей в завод комплектующих энергоблоков

ТАСС, 6 июня. Харбинская электрическая корпорация (Китай) инвестирует 10 млрд рублей в строительство завода по производству котлов, паровых турбин и турбогенераторов для энергоблоков на территории особой экономической зоны "Калуга". Соглашение компании с Калужской областью подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает пресс-служба правительства региона.

"Соглашением предусматривается строительство завода по производству котлов, паровых турбин и турбогенераторов для энергоблоков. <…> Планируемый размер инвестиций в реализацию инвестиционного проекта составит около 10 млрд рублей", - говорится в сообщении.

На предприятии будут выпускать оборудования для тепловых электрических станций мощностью от 200 МВт до 800 МВт. Завод расположится на площади в 22 га в Людиновском районе, работать там смогут около 300 человек.

Харбинская электрическая корпорация - один из крупнейших производителей оборудования для электростанций в Китае. Производит более 3 тыс. наименований продукции для нефтепереработки, химической промышленности, машиностроения, металлургии, атомной энергетики и военной промышленности.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.