"Газпром нефть" не видит необходимости в продлении заморозки цены бензина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. "Газпром нефть" не видит необходимости в продлении заморозки цен на бензин после того, как заработает обновленный демпфер. Об этом журналистам сообщил глава компании Александр Дюков в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Есть понимание того, что как только мы внесем изменения в демпфер, - ожидается, что это произойдет с 1 июля - тех проблем, которые были, станет меньше. И не будет необходимости продления топливных соглашений", - сказал Дюков.

По его мнению, введение демпфера позитивно для рынка, но оптимальным вариантом остается внедрение плавающего акциза на топливо.