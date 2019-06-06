Эксперт: завышенные цены на ипотеку сдерживают нацпроект "Жилье и городская среда"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Высокие процентные ставки на ипотечное жилье и низкие цены на государственные контракты в сфере строительства сдерживают реализацию национального проекта "Жилье и городская среда". Такое мнение в четверг озвучил секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев, выступая на секции "Строительный и жилищно-коммунальный комплекс России: трансформация" в рамках Петербургского международного экономического форума.

Согласно нацпроекту "Жилье и городская среда", объем жилищного строительства должен вырасти к 2024 году в 1,51 раза: до 120 млн квадратных метров в год.

"Ограничений очень много, их надо снимать, решения должны быть радикальными. Здесь и проблема зарегулированности отрасли [строительства], проблема искаженных цен: цены по госконтрактам чрезвычайно низки, компании вынуждены обманывать, идти на подлог фактически. Здесь высокие процентные ставки, здесь нерешенная проблема магистральной инфраструктуры. Здесь, если говорить, скажем, об ипотечном строительстве, ипотечном жилье - такие накрутки, что людям приходится платить в конечном счете в 2-3 раза больше, чем, собственно, стоит жилье", - сказал Фадеев.

По его оценке, достигнуть ежегодных темпов строительства жилья в 120 млн квадратных метров - это на данный момент трудновыполнимая задача. "Сто двадцать млн квадратных метров - сегодня задача не решаемая, это не означает, что она не может быть решена. Надо изменить условия так, чтобы решить задачу. Проблема в накрутках, с ними нужно бороться", - сказал секретарь Общественной палаты РФ.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.