Инфляция в России по итогам июня составит 4,8-4,9% в годовом выражении

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Минэкономразвития ожидает инфляцию в России по итогам июня в годовом выражении на уровне 4,8-4,9%, говорится в докладе министерства "Картина инфляции".

По оценке Минэкономразвития, в месячном выражении инфляция в июне будет находиться на уровне 0,2-0,3%. При этом по итогам 2019 года инфляция в РФ может опуститься ниже 4% при условии стабильного курса рубля и хорошего урожая.

"В соответствии с базовым вариантом сценарных условий прогноза социально-экономического развития до 2024 года, утвержденных правительством Российской Федерации в апреле, темпы роста потребительских цен в целом за 2019 году составят 4,3%. Вместе с тем риски данного прогноза смещены вниз. При стабильном курсе рубля и хорошем урожае инфляция по итогам года может опуститься ниже 4%", - отмечают в ведомстве.

Продовольственная инфляция в мае замедлилась в месячном выражении до 0,33% по сравнению с 0,36% в апреле этого года. В годовом выражении темп роста цен на продовольственные товары ускорился до 6,4% мае после 5,9% в феврале - апреле этого года. Темпы роста цен на непродовольственные товары сохранились на уровне предыдущего месяца, составив 0,22%. При этом в годовом выражении непродовольственная инфляция значительно замедлилась - до 3,8% по сравнению с 4,5% в апреле.