Роспотребнадзор: в России производится достаточно еды, чтобы прокормить население

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Продуктов питания, производимых в России, хватает для того, чтобы прокормить население страны, сообщила в четверг на сессии "Мы есть то, что мы едим" Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Если говорить о нашей родной стране, за последние 25 лет государство накормило людей, у нас достаточное количество еды. Даже при производстве только внутри страны, никто не будет голодать и не голодает. У нас очень широкий ассортимент, высокий показатель безопасности той еды, которую мы употребляем", - сказала она.

Попова добавила, что в России также высокий показатель безопасности потребляемой населением еды.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.