Чубайс: в России пока недооценивают проблему глобального потепления

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Тематика глобального потепления пока обсуждается в России недостаточно. Такое мнение высказал председатель правления УК "Роснано", сопредседатель Ассоциации развития возобновляемой энергетики Анатолий Чубайс в четверг на сессии "Глобальный климатический вызов: ограничение или драйвер развития?" Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Для наглядной иллюстрации климатических изменений сведем время существования Земли (46 млрд лет - прим. ТАСС) к 46 годам. Тогда получится, что человек на ней существует всего 4 часа, а индустриальная революция началась всего 1 минуту назад. И за это короткое время мы уже уничтожили половину лесов на планете. Это, мне кажется, важно понимать просто для того, чтобы оценить степень важности самой проблемы, которая, с моей точки зрения, существенно недооценивается. По крайней мере, недооценивается в нашей стране", - заявил Чубайс на сессии, модератором которой он выступил.

По мнению главы УК "Роснано", снизить антропогенное влияние на окружающую среду возможно, если ускоренно развивать возобновляемую энергетику, повышать энергоэффективность и снижать материалоемкость производства.

Участники дискуссии обсудили, как достичь максимальной "климатической нейтральности" производства без снижения темпов промышленного развития, и станет ли климатический вызов драйвером технологической модернизации.

В сессии приняли участие Президент Fortum Corporation Пекка Лундмарк, Глава дивизиона Европа и Евро-средиземноморский регион Enel S.p.А. Симоне Мори, Заместитель министра экономического развития Российской Федерации Михаил Расстригин, специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам климата Руслан Эдельгериев, директор регионального бюро по странам Европы и СНГ Программы развития ООН (ПРООН) Мирьяна Сполярич Эггер и основатель East Capital Ларс Петер Элам Хаканссон.

Повышение энергоэффективности

Решения в сфере энергоэффективности широко представлены в портфеле "Роснано", сообщили в пресс-службе компании. Так, пермский "Новомет" производит энергоэффективные погружные насосы для нефтедобычи, позволяющие экономить до 25% электроэнергии. Энергонакопители новосибирского "Лиотех" установлены на экологичном общественном транспорте в 15-и городах России.

В области возобновляемой энергетики "Роснано" участвовало в создании крупнейшего в России производитель солнечных батарей "Хевел", солнечные станции компании уже позволили избежать выбросов углекислого газа в атмосферу в объеме более 147 тыс. тонн. Фонд развития ветроэнергетики, созданный на паритетной основе "Роснано" и финской компанией "Фортум", реализует проекты строительства ветропарков в объеме 2 ГВт до 2023 года. Вместе с мировым лидером ветрогенерации датским Vestas "Роснано" локализовало производство ключевых элементов ветроустановки в России.

На снижение материалоемкости производства нацелены портфельные компании "Роснано" в сфере аддитивных технологий. В их числе - первое в мире промышленное производство одностенных углеродных нанотрубок OCSiAl в Новосибирске, что поможет сократить потребность промышленности в базовых материалах и энергии.

Акционерное общество "Роснано" создано в марте 2011 г. путем реорганизации государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий". Содействует реализации государственной политики по развитию наноиндустрии, инвестируя напрямую и через инвестиционные фонды нанотехнологий в финансово эффективные высокотехнологичные проекты, обеспечивающие развитие новых производств на территории РФ.

Функцию управления активами АО "Роснано" выполняет созданное в декабре 2013 г. ООО "Управляющая компания "Роснано", председателем правления которого является Чубайс.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.