Власти Смоленской области подписали на ПМЭФ инвестиционные соглашения на 19 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Администрация Смоленской области подписала инвестиционные соглашения с российскими и зарубежными компаниями в ходе Петербургского международного экономического форума на общую сумму 19 млрд рублей. Об этом сообщил губернатора региона Алексей Островский.

"Мы на этом форуме с вами сегодня подпишем соглашения с общим объемом инвестиций в 19 млрд рублей. Это самый большой пакет соглашений за всю историю форумов - как питерского, так и сочинского. Благодарны, что вы к нам приходите, создаете у нас рабочие места. И как руководитель области я даю гарантии, что все, о чем мы договариваемся, с нашей стороны мы выполнили, как семь лет выполняем, на 100%, а, может быть, где-то и перевыполним", - сказал Островский, обращаясь к инвесторам перед церемонией подписания документов.

Островский отметил, что за последние семь лет в экономику региона удалось привлечь более 70 млрд рублей внебюджетных инвестиций. С рядом компаний, указал губернатор, инвестиционные соглашения заключаются в продолжение сотрудничества: "Где-то вторую очередь предприятия открываем, где-то третью". "Это хороший пример для тех, кто для нашей области пока еще новичок", - добавил он.

В числе одиннадцати подписанных на площадке форума соглашений - инвестпроект чешской компании по строительству к 2022 году на территории Смоленской области мясоперерабатывающего комплекса, который создаст около 250 новых рабочих мест, проект организации фермы по разведению молочного крупного рогатого скота и производства сырого молока и другие проекты в таких областях, как сельское хозяйство, информационные технологии, развитие телекоммуникационной инфраструктуры.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.