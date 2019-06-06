БТК планирует инвестировать в свое предприятие на Алтае 3 млрд рублей

БАРНАУЛ, 6 июня. /ТАСС/. ООО "БТК Холдинг" (Санкт-Петербург), который включает текстильное и швейное производство, планирует вложить в развитие предприятия в Алтайском крае - АО "Барнаульский меланжевый комбинат "Меланжист Алтая" - более 3 млрд рублей. Об этом в рамках подписания соглашения о сотрудничестве между холдингом и правительством Алтайского края на ПМЭФ-2019 в четверг сообщил генеральный директор "БТК Холдинг" Михаил Бочаров.

"Меланжист Алтая" - крупнейшее в Сибири текстильное предприятие, единственный за Уралом производитель смесовых и хлопчатобумажных тканей с полным технологическим циклом: от подготовки хлопка к прядению до пошива изделий. С 2015 года собственником комбината является ООО "БТК Текстиль", которое входит в крупнейший российский холдинг легкой промышленности - группу компаний БТК (ООО "БТК Холдинг").

"[Мы намерены инвестировать] в Барнаульский меланжевый более 3 млрд рублей и благодаря этому будут созданы несколько сотен рабочих мест в Барнауле. Одно из крупнейших текстильных предприятий России, сможет стать самым современным текстильным предприятием в стране", - сказал Бочаров.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе правительства региона, результатом соглашения должно стать повышение производительности труда и выпуск продукции, которая будет конкурентоспособной на внутреннем и мировом рынках. Это поможет развитию легкой промышленности и экономики Алтайского края. По словам губернатора региона Виктора Томенко, соглашение подписано исходя из планов и необходимости дальнейшей работы предприятия текстильной промышленности. Договор подразумевает значительный объем инвестиций в развитие производства.

"Потребует это, конечно, совместных действий по созданию условий со стороны власти, чтобы инвестиционный проект развивался наиболее эффективным образом. И, конечно, инвесторы берут на себя обязательства по объемам, по срокам и по результатам создания современного нового производства", - отметил Томенко.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.