Производство технических газов в Липецкой области планируется запустить к 2022 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Объем инвестиций в проект по строительству установки для производства технических газов в Липецкой области составит 7,7 млрд рублей. Проект планируется реализовать до 2021 года, соответствующее соглашение власти региона и международная газовая компания Linde Engineering подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщила пресс-служба правительства области.

"Врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов подписал соглашение с международной газовой и инжиниринговой компанией Linde Engineering. Оно позволит реализовать проект по строительству и вводу в эксплуатацию новой воздухоразделительной установки, а также созданию необходимой инфраструктуры для производства технических газов, - говорится в сообщении. - Объем инвестиций составит 7,7 млрд рублей. Проект будет реализован в 2019-2021 годах".

По данным пресс-службы, новая установка будет производить для Новолипецкого металлургического комбината чистый кислород, азот, аргон, неоно-гелиевую смесь и криптон-ксеноновый концентрат. Планируется создать 30 рабочих мест.

Компания Linde Engineering специализируется на проектировании и строительстве установок для производства водорода и синтез-газа, кислорода, олефинов, а также для обработки природного газа.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.