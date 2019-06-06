Финомбудсмен сможет разбирать споры по ОМС, если это страхование станет коммерческим

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Институт финансового уполномоченного, который создан для досудебного урегулирования споров между гражданами и финансовыми организациями, сможет заниматься спорами по обязательному медицинскому страхованию (ОМС), если в него будут внедрены коммерческие принципы. Об этом сообщил главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин, выступая на ПМЭФ-2019.

Сейчас споры по ОМС не предусмотрены законом о финомбудсмене, напомнил он, так как медицинские страховщики не выполняют роль в системе ОМС классических страховщиков. "А институт финансового уполномоченного как повышенной досудебной защиты создан для решения финансовых споров, которые не могут происходить между человеком и страховой медицинской организацией. К страховым медицинским организациям люди обращаются по качеству, срокам оказания медицинской помощи, а это несколько иная проблематика", - сказал он.

"Если тенденции развития ОМС пойдут в сторону усиления в нем коммерческого страхования, индивидуализации тарифа, повышение роли страховых медицинских организаций, придания им объема и функций страховщиков - тогда будет иметь смысл применить в полном объеме к ним порядок и досудебного рассмотрения, включая и претензионную стадию и стадию финансового уполномоченного. В перспективе это возможно", - сказал он.

Институт финомбудсмена появился в РФ в 2018 года как элемент обязательного досудебного порядка урегулирования споров между гражданами и финансовыми организациями.

С 1 июня 2019 года обращение к финомбудсмену до подачи иска в суд стало обязательным для споров по автострахованию - ОСАГО и каско. На все остальные виды страхования, кроме ОМС, закон о финомбудмене распространится с 28 ноября 2019 года. С 1 января 2020 года финомбудсмен получит возможность разбирать претензии к микрофинансовым организациям, с января 2021 года - с банками, ломбардами, НПФ и кредитно-потребительскими кооперативами.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.