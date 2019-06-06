Китайская провинция Хайнань заинтересована в информационном сотрудничестве с ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Китайская южная провинция Хайнань заинтересована в развитии информационного сотрудничества с агентством ТАСС и продвижении с его помощью пилотной зоны свободной торговли острова, хайнаньской отрасли медицины, образования и туризма. Об этом в четверг на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил заместитель начальника отдела пропаганды партийного комитета провинции Хайнань У Бинь.

"В январе текущего года провинция Хайнань подписала договор в области культурного и информационного сотрудничества с ТАСС, что заложило хорошую основу для нашей кооперации", - сказал У Бинь. "С помощью информационных ресурсов агентства мы хотели бы продвигать нашу экспериментальную зону свободной торговли, знакомить [российских читателей] с отраслью культуры, медицины, туризма острова. Мы готовы создать площадку для информационного взаимодействия по этим направлениям", - подчеркнул замглавы отдела пропаганды.

Ранее в четверг на полях ПМЭФ состоялся официальный запуск спецпроекта "Чарующий Хайнань - остров возможностей" на доменах tass.ru и tass.com. Проект состоит из семи частей и рассказывает читателю о зоне свободной торговли острова, городах Хайнаня, сфере культуры и гуманитарных связях провинции, области медицины и образования, туризме, экологии курорта, а также последних новостях региона.

Как сказал У Бинь, "запуск специального проекта на ресурсах ТАСС имеет огромное значение". "Спецпроект не только презентует остров, но и является важной площадкой реализации договоренностей в рамках инициативы "Один пояс - один путь" <...> и выступает ярким примером [российско-китайского] информационного сотрудничества".

В свою очередь присутствующий на мероприятии заместитель генерального директора ТАСС Андрей Соколов выразил уверенность в том, что "проект будет важным элементом и звеном сотрудничества, запланированным между ТАСС и провинцией Хайнань". "Запуск этого спецпроекта станет одним из значимых событий в развитии российско-китайских отношений", - подчеркнул он.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.