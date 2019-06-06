Фонд развития Дальнего Востока готов вложить до 2 млрд рублей в агрохолдинг в Приморье

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) готов инвестировать в создание сельскохозяйственного холдинга в Приморском крае, который он будет развивать совместно с партнером из Китая, до 2 млрд рублей. Соглашение подписано в четверг на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ, входит в ВЭБ.РФ) может инвестировать до 2 млрд рублей в создание вертикально интегрированного холдинга "Легендагро" в Приморском крае. Проект инициирован китайской компанией Joyvio Beidahuang Agricultural Holdings Limited (JBA)", - говорится в сообщении пресс-службы фонда.

Компания JBA является совместным предприятием одной из крупнейших в Китае сельскохозяйственных компаний, стратегической инвестиционной платформы по развитию агробизнеса и государственной китайской компании по переработке соевых бобов. Реализуемый в Приморье проект будет ориентирован на экспорт и нацелен на развитие экономического сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, а также продвижение бренда российской сельхозпродукции в Азии.

Планируется построить завод по глубокой переработке сои мощностью до 240 тыс. тонн, приобрести парк зерновозов и создать портовый терминал для экспорта продукции. Общая стоимость проекта составит 9,7 млрд рублей, его реализация позволит создать в регионе до 980 рабочих мест.

"Благодаря уникальному климату Приморья местная сельскохозяйственная продукция превосходит по качеству аналоги из стран АТР", - приводятся в сообщении слова гендиректора ФРДВ Алексея Чекункова.

Фонд развития Дальнего Востока реализует в ДФО 14 инвестиционных проектов общим объемом 215 млрд рублей. Около 40% всех инвестиций направлены на поддержку экспортно-ориентированных предприятий, в том числе в агросекторе.