Титов предложил создать в Молдавии институт по защите прав российских инвесторов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов предложил создать в Молдавии институт уполномоченного по защите прав российских инвесторов.

"За последние годы усилиями президента Молдовы проведена работа, которая обеспечила условия для быстрого наращивания двусторонних отношений. Мы начали понимать, что такое деловой климат Молдовы, какие возможности дает молдавская экономика. Предприниматели всегда взвешивают на весах возможности и риски. С точки зрения доходности потенциал инвестиций в Молдову очень большой. И не только в сельское хозяйство, виноделие, но и в достаточно инновационные сферы, включая строительство жилья", - сказал Титов, выступая на российско-молдавском бизнес-форуме в рамках ПМЭФ.

"Более того, совершенствование экономических связей с Молдовой прокладывает нам путь в ЕС, поскольку у этой страны заключено соглашение о свободной торговле с Евросоюзом. Но риски пока еще достаточно высоки. Правительство Молдовы пока не выражает никакого желания развивать отношения с Россией. В условиях повышенных рисков должны быть институты, защищающие инвесторов. Нам было бы интересно, чтобы при президенте Молдовы возник свой институт уполномоченного, по аналогии с российским. Это могло бы дать нам возможность начать инвестировать раньше, не дожидаясь какого-то полного снятия ограничений", - сказал Титов.