Замглавы МИД Италии предложил усилить сотрудничество с Россией в сфере малого бизнеса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Италия готова развивать в России малый бизнес и создавать совместные предприятия. Об этом заявил в четверг заместитель министра иностранных дел Италии Манлио Ди Стефано на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) "Россия - Италия".

"Когда речь идет о диверсификации и делокализации производства, я думаю, что Италия может играть во всем этом процессе очень большое значение с точки зрения создания и совершенствования в России системы средних и малых предприятий", - сказал Ди Стефано. В частности, Италия может привнести на российский рынок инновационный бизнес, например, умный транспорт, отметил чиновник.

"Необходимо также создавать совместные [российско-итальянские] предприятия", - добавил Ди Стефано.

Госсекретарь отметил, что сотрудничество российских и итальянских малых предприятий может быть оптимальной моделью в условиях сохранения западных санкций против России. "Многие говорили о том, что необходимо находить какие-то пути обхода [санкций], например, укрепление отношений между малыми и средними предприятиями. Это тоже выход", - заключил Ди Стефано.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.